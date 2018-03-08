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أرامكو السعودية توقع اتفاقا أوليا بشأن الغاز مع شل

الخميس، 08 مارس 2018 06:35 م
أرامكو السعودية توقع اتفاقا أوليا بشأن الغاز مع شل شركة أرامكو السعودية





لندن – رويترز
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وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم اليوم الخميس للسعى إلى فرص فى قطاع الغاز العالمى بالتعاون مع رويال داتش شل.
 
وسيشمل ذلك تطوير مشاريع فى قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز.
 
وجرى توقيع مذكرة التفاهم فى لندن بين شركتى الطاقة أثناء زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة.
 

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