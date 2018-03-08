أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-3-2018، وجاءت أبرزها ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 65.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 957.948 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 7.4% عن الأسبوع الماضى.

البورصة تربح 65.7 مليار جنيه

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 65.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 957.948 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 7.4% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 482.806 مليار جنيه إلى 510.244 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 5.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.716 مليار جنيه إلى 204.256 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 684.522 مليار جنيه إلى 714.500 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.4%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 394 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 375 ألف سند تقريباً.

تباين ارتفاع مؤشرات البورصة

تباين ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة ضئيلة، فيما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا والأسهم الصغيرة بنسب تجاوزت 1%، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 957.948 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 71.9 مليون جنيه، 48.98 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.6 مليون جنيه، 183.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 16472 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% عند مستوى 2770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 16147 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 29 شركة.

البورصة تغرم 20 ألف جنيه للشركتين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزام مالى على شركتى مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، البنك المصرى الخليجى، 10 آلاف جنيه لكلا منها، وذلك لمخالفة الشركتين أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

وكان آخر قرار للجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على إعادة التعامل على أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات ببورصة النيل اعتبارا من بداية جلسة تداول أمس الأربعاء، وذلك فى ضوء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد للبورصة.