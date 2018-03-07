OPPO تفتتح مركزها التسويقى الإقليمى بمصر لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا (صور)







كتبت هبة السيد

أعلنت شركة OPPO (العلامة التجارية المتخصصة فى الهواتف الذكية) افتتاح أول مراكزها التسويقية فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا فى مصر، ضمن خططها التوسعية فى المنطقة ومصر التى تعد من أهم الأسواق التى تستهدفها العلامة الصينية، وقد وقع الاختيار على منطقة التجمع الخامس بالقاهرة لإقامة المركز.

وقال آندى شى، مدير العلامة التجارية فى أفريقيا والشرق الأوسط، إن اختيار الشركة وقع على مصر "لأنها من أكبر الأسواق الواعدة فى المنطقة بما لديها من فرص كثيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى، ونعتقد أن السوق المصرية يمكنها تحقيق مزيد من التقدم والتطور على مدار السنوات المقبلة فى المجال الاقتصادى والاستثماري، ومن المتوقع أن يعزز المركز التسويقى الجديد فى القاهرة خدمات العلامة التجارية فى المنطقة وتعزيز مكانة OPPO ضمن أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية فى مصر".

وأشار "آندى" إلى أن الشركة "انتهجت أساليب تسويقية متنوعة مؤخرا، ونجحت فى زيادة الوعى بالعلامة التجارية ومنتجاتها المختلفة التى تخدم كل الاحتياجات والأذواق وتناسب كل الفئات العمرية والاجتماعية، وسيساعد افتتاح المركز بشكل كبير على رفع القيمة التسويقية لشركة OPPO فى مصر، وزيادة الوعى بالعلامة التجارية، كما سيتيح لها مزيدا من فرص التسويق، فضلا عن تعزيز شبكة مبيعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأحرزت OPPO عددا من النجاحات فى السوق المصرية بتقديمها سلسلة F للأسواق المصرية حتى طرح هاتفها F5 الذى تمكنت الشركة من بيع كل وحداته فى الأسواق المصرية، وتحقيقها نسبة مبيعات هائلة من خلال طرح السلسة للحجز المسبق على الإنترنت قبل الطرح الفعلى للهاتف، كما قدمت العلامة التجارية مزيدا من الدعم للأسواق المصرية من خلال رعايتها للفريق الوطنى لكرة القدم فى المباريات المؤهلة لكأس العالم، والدورى المصرى لموسمين متتاليين، وهو ما عزز مكانة العلامة التجارية فى مصر، واستنادا لنجاح العلامة التجارية فى 2017 تم منح OPPO جائزة الشركة "الأسرع نموا" فى مجال تكنولوجيا المعلومات خلال حفل bt100 لمجلة Business Today الذى أقيم فى فبراير 2018.

المركز التسويقى لشركة OPPO فى مصر

مركز شركة أوبو

مركز شركة OPPO

مقر أول مركز تسويقى لـOPPO بمصر وأفريقيا