BBC: كوكاكولا تخطط لإنتاج مشروب كحولى لأول مرة فى تاريخها وتبدأ باليابان







كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إن شركة كوكا كولا تخطط لإنتاج مشروب كحولى للمرة الأولى فى تاريخ الشركة الذى يعود لـ 125 عاما على أن يتم طرحه فى اليابان.

وأضافت أن الشركة تريد الاستفادة من تنامى شعبية "تشو هاى" وهى مشروبات معلبة تباع فى السوق المحلى اليابانى، موضحة أن المنتج سيحتوى من بين 3% إلى 8% كحول.

وقال مسئول كبير فى شركة كوكاكولا فى اليابان إن هذه الخطوة "تجربة محدودة لشريحة محددة من سوقنا".

وقال خورخي جاردونو، رئيس شركة كوكا كولا اليابانية: "لم نقم بتجريب فئة الكحول المنخفضة من قبل، ولكنه مثال على كيفية مواصلة استكشاف الفرص خارج مجالاتنا الأساسية". وقال إنه من غير المرجح أن يتم بيع الشراب خارج اليابان.