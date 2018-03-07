وفد المجلس التصديرى للسلع الهندسية يتوجه للهند لبحث التعاون المشترك

وفد المجلس التصديرى للسلع الهندسية يتوجه للهند لبحث التعاون المشتركالأربعاء، 07 مارس 2018 12:23 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، وفدًا مصريًا من المجلس التصديرى للسلع الهندسية ومركز تحديث الصناعة وجمعية المصدريين المصريين، متجها إلى الهند بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.
تشمل الزيارة عددا من الزيارات للجهات المناظرة له فيما سيستعرض المجلس أبرز التطورات خلال كلمه للمجلس فى الجلسه الافتتاحية لأحد المعارض المقامه حاليا بالهند.
يبحث الوفد أساليب التسويق والتدريب لرفع كفاءة الشركات المصدرة المختلفة، بالإضافة إلى أسلوب وعمل الاستراتيجيات الهنديه والتى شهدت تطورا خلال الفترة السابقة فى الصادرات الصناعية.
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