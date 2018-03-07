وفاة سيدة طعنا بالسكين داخل مسكنها بالإسكندرية

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه ووجود جثة قاطنتها المدعوة أ. أ. أ 58 سنة ربة منزل مسجاة على جانبها الأيمن بأرضية المطبخ ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بعدة طعنات بالجانب الأيسر من البطن سحجتين بالوجه والرقبة، ووجود سلاح أبيض"نصل سكين" مثبت بجانبها الأيسر وآثار دماء بأرضية صالة الشقة وجميع منافذها سليمة ومحتوياتها مرتبة.

بسؤال نجلها م. م. خ 39 سنة مقيم شارع المدرسة الإيطالية دائرة قسم اللبان، أيد ما جاء بالفحص وأضاف أن والدته تقيم بمفردها واليوم اتصل بها تليفونيا للاطمئنان عليها إلا أنها لم تجب، فقام بكسر باب الشقة بمساعدة الجيران فوجدها بالحالة التى عثر عليها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها، تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحه الاسعاف ، تم اخطار قسم الأدلة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد مرتكبها وضبطه، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.