وصول 42 متهما فى قضية "الهلايل و الدابودية" لمجمع محاكم أسيوط







أسيوط - محمود عجمى

وصل منذ قليل، 42 متهمًا فى قضية أحداث "الهلايل والدابودية" الى قاعة محكمة جنايات أسيوط، التى تنظرها الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، برئاسة المستشار كمال فخرى وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم زيتون وطاهر نبيل نحاس، وأمانة سر محمد حفنى وفراج أمين وبهاء أحمد؛ لاستكمال سماع الشهود.

وعززت الأجهزة الأمنية بأسيوط من تواجدها بمحيط مجمع محاكم أسيوط، كما فرضت كردوناً أمنياً بمحيط المنشآت الحيوية؛ تحسبًا لأى أعمال شغب.

كانت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، قد أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا فى أحداث "الهلايل والدابودية"؛ فى جلسه أكتوبر الماضي، بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين لحين استدعاء شهود الإثبات وندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الفيديوهات المقدمة فى ملف القضية من قبل النيابة لتوضيح ما إذا كانت صالحة من عدمه.

وقبلت محكمة النقض، فى مايو الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة إعلاميًا بأحداث"الهلايل والدابودية" والتى وقعت فى يونيو 2014، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات من أبناء القبيلتين، وقررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فيما قررت المحكمة عدم جواز الطعن لمتهمين اثنين، الصادر بحقهما الأحكام غيابيًا.

وكانت محكمة جنايات قنا المنعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، قضت فى 7 يونيو 2016 ، بإعدام 26 متهما لإدانتهم فى أحداث عائلتى "الهلايل والدابودية" ، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين، ولجأ أهالى المتهمين إلى تقديم طعن فى الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين من محكمة جنايات قنا، طالبا إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.