وصول ولى العهد السعودى لمقر رئاسة الحكومة البريطانية







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها، أن ولى العهد السعودى وصل لمقر رئاسة الحكومة البريطانية، 10 داوننغ ستريت، لعقد لقاء مع رئيسة وزراء بريطانيا.