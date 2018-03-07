video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 06:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية السعودية: الحرب فى اليمن فرضت علينا

الأربعاء، 07 مارس 2018 10:19 م
وزير خارجية السعودية: الحرب فى اليمن فرضت علينا عادل الجبير وزير الخارجية السعودى





كتب أحمد سامح
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن هناك اتفاقا مع بريطانيا على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب، مشيرًا إلى اطلاق السعودية شراكة استراتيجية مع بريطانيا تشمل كافة المجالات.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى بوريس جونسون، "هناك فرص كبيرة للتعاون مع بريطانيا لتحقيق رؤية 2030 فى السعودية"، مؤكداً أن رؤية 2030 تشمل عملية إعادة هيكلة شاملة.

وأكد وزير الخارجية السعودى، على دعم السعودية للعملية الانتقالية والحوار السياسى فى اليمن، متابعاً: "الحرب هناك فرضت علينا لأن الحوثيون ضربوا عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسى فى اليمن.. وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحرب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجبير يدافع عن الحرب فى اليمن قبل زيارة ولى العهد السعودى لبريطانيا

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودى

بريطانيا

اليمن




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

اسباب الاصابة بالاكتئاب ابرزها الجينات وكيمياء المخ

اسباب الاصابة بالاكتئاب ابرزها الجينات وكيمياء المخ

جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح كروم على أندرويد لتسهيل استخدامه

جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح كروم على أندرويد لتسهيل استخدامه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة