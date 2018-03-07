وزير خارجية السعودية: الحرب فى اليمن فرضت علينا

وزير خارجية السعودية: الحرب فى اليمن فرضت عليناالأربعاء، 07 مارس 2018 10:19 م
عادل الجبير وزير الخارجية السعودى
كتب أحمد سامح
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قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن هناك اتفاقا مع بريطانيا على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب، مشيرًا إلى اطلاق السعودية شراكة استراتيجية مع بريطانيا تشمل كافة المجالات.
وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى بوريس جونسون، "هناك فرص كبيرة للتعاون مع بريطانيا لتحقيق رؤية 2030 فى السعودية"، مؤكداً أن رؤية 2030 تشمل عملية إعادة هيكلة شاملة.
وأكد وزير الخارجية السعودى، على دعم السعودية للعملية الانتقالية والحوار السياسى فى اليمن، متابعاً: "الحرب هناك فرضت علينا لأن الحوثيون ضربوا عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسى فى اليمن.. وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحرب".
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