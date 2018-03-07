وزير المالية: حجم الاقتصاد غير الرسمى 40% وليس لدينا معلومات عن السيولة بالسوق







كتب إسلام سعيد

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حوالى 40% من حجم الاقتصاد، لكن الرقم ليس "يقينى" أو رقم رسمى لكن حجم الاقتصاد غير الرسمى كبير قياسا على الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يعرف حجم الأموال السائلة فى الأسواق لذلك لابد أن نعزز العمل على ملف الشمول المالى.

وعلى جانب آخر، أشار وزير المالية خلال جلسة لمناقشة زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبى فعال، إلى أن هناك 90 ألف حالة طعن ضريبى حالياً، لافتاً إلى أن الحوافز الضريبية ليست هى الأولى لجذب المستثمرين لكنها تعبر العنصر رقم 14 من بين 25 عنصرا تساهم فى حذب مستثمرين جدد، فقانون الاستثمار الجديد به حوافز عدة ولدينا اقتصاد متنوع وبه فرص كبيرة ويمكن جذب مزيد من الاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات.

وفى سياق متصل، وحول سعر الدولار فى الموازنة الجديد، قال الجارحى: "لم نصرح بأى معلومات عن سعر الدولار وسنفصح عن ذلك فى وقت لاحق بعد مناقشة الموازنة".