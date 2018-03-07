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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان مواطن مصرى قتله زميله بميلانو

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:28 م
وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان مواطن مصرى قتله زميله بميلانو المصرى المقتول على يد زميله بإيطاليا





كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى محمد عادل شحاتة، الذى قتل نتيجة تشاجره مع زميله المصرى فى محل إقامتهما، فضلا عن مستحقاته المالية.    

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو، عزت عمران، كشف فيه أن المكتب تابع  حادث القتل الذى تعرض له المواطن محمد عادل شحاتة من مواليد 18 يناير 1981 بمحافظة الشرقية، حيث جاء نتيجة مشاجرة مع زميلة فى السكن، ويدعى رزق مرعى ويبلغ من العمر 21 سنة ، وهو من مواليد محافظة الفيوم.

وأضاف أن رزق مرعى  تعدى على المواطن محمد عادل شحاتة بآلة حادة "سكين" ثم هرب، وقد تواصل المكتب  مع شاهد  الواقعة ويدعي  جمعه السعيد عبد الفتاح، من محافظة كفر الشيخ، الذى أفاد بأنهم يسكنون 9 أفراد فى شقة لا تسع إلا لـ 4 أفراد ، وبعد تناولهم وجبة العشاء دار حوار بين القاتل والقتيل، وتحول إلي نقاش حاد فقال القاتل : يـ "شرقاوى"، ورد القتيل: يلا يـ "فيومى"، على أثرة دفع القاتل الشيشة من أمامه على القتيل، فضلا عن دفع على دولاب أدوات المطبخ الموجود بالصالة، فأستل القاتل سكينة وصوبها لقلب القتيل، وهرب ثم سلم نفسة إلى الشرطة فى اليوم الثانى."

ويتابع مكتب التمثيل العمالى التحقيقات أولا بأول مع القاتل، وإجراءات عرض الجثمان على الطبيب الشرعى تمهيدا لعودته إلى أرض الوطن، فضلا عن مستحقاته المالية ، حيث كان يعمل فى مجال النظافة .

 
 

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القوى العاملة

جثمان

قتيل إيطاليا




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