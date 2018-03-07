وزير الصناعة: الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى فى الربع الأخير من 2018

إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى (الشراكة والصداقة) والذى من المقرر أن تستضيفه دولة الكويت الشقيقة خلال الربع الأخير من العام الجارى وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى، لافتا إلى أنه سيترأس الوفد المصرى المشارك والذى من المقرر أن يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة المهتمين بالسوق الكويتى.

وقال الوزير إن الملتقى يستهدف إلقاء الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقة المتميزة التى تربط الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين خلال فعاليات الملتقى لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى كل من مصر والكويت بما يسهم فى تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية لبدء مشروعات جديدة مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى حيث تم بحث كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الملتقى بدول الكويت إلى جانب استعراض سبل تفعيل دور مجلس التعاون المصرى الكويتى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وقال الوزير إن العلاقات التى تربط الشعبين المصرى والكويتى تمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون المشترك فى شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت خلال شهر مايو من العام الماضى قد مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على اقتصاد الدولتين.

وفى هذا الصدد أكد أهمية دور مجلس التعاون المصرى الكويتى المشترك للمساهمة فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين والسعى لحل كافة المشكلات التى تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة خاصة فى ظل روح الود والتفاهم التى تجمع المسئولين فى البلدين.

ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى فى مجلس التعاون المصرى الكويتى موقف بلاده الثابت والداعم لمصر فى مواجهة كافة التحديات، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمكانة متميزة لدى كل دول الوطن العربى بصفة عامة ودولة الكويت بصفة خاصة وهو ما يؤكد استمرار وتطور العلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشاد بجهود وزير التجارة والصناعة المصرى فى الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى لإنجاحه والخروج بنتائج إيجابية تسهم فى تنمية العلاقات المشتركة ليس فقط على المستوى الاقتصادى وإنما فى كافة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ولفت الصقر إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بالقاهرة لمجلس التعاون المصرى الكويتى بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة للتباحث حول إقامة هذا الملتقى، وكذا لبحث الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.