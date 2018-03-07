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وزير الخارجية يلتقى دبلوماسيات الوزارة غدا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:40 م
وزير الخارجية يلتقى دبلوماسيات الوزارة غدا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة سامح شكرى





كتب أحمد جمعة
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 بمناسبة اليوم العالمى للمرأة يعقد سامح شكرى وزير الخارجية، لقاءً مع دبلوماسيات وزارة الخارجية.

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن الدبلوماسيات ستجرين لقاءات قصيرة مع مراسلى القنوات لإجراء حوارات قصيرة.

 


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