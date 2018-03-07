وزير الاوقاف ينعى اسماعيل الدفتار عضو هيئة كبار العلماء

كتب لؤى على

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور إسماعيل عبد الخالق الدفتار، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء، سائلا الله (عزوجل ) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وقد نعى الأزهر الشريف الدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذى توفى اليوم الثلاثاء عن عمر 81 عام، حيث لقب الراحل بخطيب المنبرين".

والدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وُلد الدكتور إسماعيل الدفتار، عام 1936، فى قرية قشطوخ، فى مركز تلا، بمحافظة المنوفية، فى بيئةٍ أزهرية؛ حيث أتمّ "الدفتار" حِفْظَ كتابِ الله قبل أن يبلغ التاسعة من عمره.

وانتقل للدراسة فى المعهد الأحمدى الأزهرى بطنطا، ومنه حصل على الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعدها التحق بكلية أصول الدين، وكان ترتيبه الأوّلَ على دفعته؛ ليُعيّنَ معيدًا فى قسم الحديث، بكلية أصول الدين.