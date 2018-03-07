وزير الإسكان: 4 شركات من ملاك "مثلث ماسبيرو" توقع اتفاقية المشاركة فى التطوير







كتب أحمد حسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 4 شركات من ملاك منطقة "مثلث ماسبيرو"، وقعت على الاتفاق الخاص بالمشاركة فى التطوير، وهي (شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية – الشركة السعودية مشيرة كساب – الشركة السعودية عبدالله القصبى – مدرسة الأرمن التى تم بيعها لـ10 شركات)، موضحاً أن هناك 5 شركات أخرى ستعلن موقفها خلال الأيام المقبلة، وهى (الشركة الكويتية – شركة رمسيس للاستثمارات السياحية – ديوب "جان عيد" – الشركة القابضة للتشييد والبناء – شركة الأعمال الهندسية).

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان، مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولي المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وتم أيضاً خلال الاجتماع عرض التصميمات المقترحة للمباني السكنية التي سيتم تنفيذها للعائدين إلى المنطقة بعد تطويرها.

وحول إحصائيات إخلاء الشاغلين للوحدات بمنطقة "مثلث ماسبيرو" حتى الآن، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: بالنسبة لشاغلي الوحدات السكنية، بلغ عدد من تم تسكينهم حتى الآن بمشروع الأسمرات 434 أسرة، وعدد من تم تعويضهم نقدياً 2843، بينما بلغ عدد الراغبين في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها 730، ليصل الإجمالي إلى 4007.

وخلال الاجتماع عرض المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، رؤية تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، موضحاً أنه تم تسكين 10056 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات (1، و2).

كما استعرض المهندس عاطف عبدالحميد موقف مشروعات الإسكان لتطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة الأولى والثانية، والتي يتم تنفيذ أغلبها بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 10980 وحدة، ويجري تنفيذ 28623 وحدة أخرى، بجانب 9 آلاف وحدة يتم تخطيطها، ليصل الإجمالي إلى 48603 وحدات، لتسكين 25545 أسرة تعيش بمناطق مصنفة تحت درجة الخطورة الأولى، و23015 أسرة تعيش بمناطق مصنفة تحت درجة الخطورة الثانية، موضحاً أنه يجري تنفيذ 815 وحدة بمشروع تطوير روضة السيدة، و432 وحدة بمشروع تطوير المنيل القديم، و1608 وحدات بمشروع تطوير منطقة الشهبة (مرحلة 1)، و2520 وحدة بمشروع تطوير أرض الخيالة، و1200 بمشروع تطوير منطقة 11.5 فدان «أهالينا»، و3312 بمشروع تطوير "معاً – المرحلة الثانية"، بجانب الانتهاء من 1080 وحدة بالمرحلة الأولى بالمشروع، و7380 وحدة بمشروع تطوير الأسمرات 3، و4776 وحدة بمشروع تطوير المحروسة (1، 2)، و5500 وحدة بمشروع تطوير أرض مصنع 18 الحربى.​