وزيرة التخطيط تفتتح غدا جلسة البورصة المصرية احتفالا باليوم العالمى للمرأة







كتب : مصطفى عبد التواب

تفتتح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غدا الخميس، جلسة تداول البورصة المصرية وذلك فى إطار الدورة الرابعة من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" للاحتفال باليوم العالمى للمرأة وذلك بحضور عددا من الوزيرات السيدات والقيادات.

ويقام المؤتمر فى إطار الجهود الدولية المبذولة للمساواة بين الجنسين وتشجيع المرأة لتصبح عضوا فاعلا وتلعب دورا حيويا فى النمو الاقتصادى ويناقش المؤتمر الفرص التي ينبغى اتاحتها لزيادة أعداد السيدات اللاتى تتقلد المناصب العامة والقيادية.

ومن المقرر أن تتناول وزيرة التخطيط أثناء كلمتها فى المؤتمر دور المرأة فى المجتمع المصرى وكيفية تناول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتفعيل دور المرأة والاهتمام بتعزيز قدراتها حيث تضع الرؤية الشباب والمرأة على رأس أولوياتها وكيف استطاعت المرأة المصرية إثبات قوتها وقدراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفى مجالات التنمية باعتبارها صانعة الأجيال كما تتناول السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط فى دعم قدرات المرأة وتقديمها للعديد من التدريبات التى من شأنها تعزيز كفاءة المرأة وتمكينها لتستطع التنافس على المناصب القيادية.

ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد قد شاركت فى العديد من المنتديات والمؤتمرات الداعمة لدور المرأة فى المجتمع إلى جانب تكريمها لعدد من السيدات اللاتى أسهمن بدورهن فى مجالات تنموية عديدة.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعى بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين فى القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والالتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة وتسليط الضوء على الشركات الرائدة فى هذا المجال والتى اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة فى مكان العمل والمجتمع.