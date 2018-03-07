واشنطن: المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية ستستأنف رغم تصريحات بيونجيانج

واشنطن: المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية ستستأنف رغم تصريحات بيونجيانجالأربعاء، 07 مارس 2018 01:05 ص
الجيش الأمريكى
(أ ف ب)
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أكد مسؤول فى البيت الأبيض، أن المناورات العسكرية التى تجرى سنويا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتى أرجئت إلى ما بعد انتهاء الألعاب البارالمبية ستستأنف كما كان مقررا على الرغم من عرض الحوار الذى قدمته بيونجيانج.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنه "بعد الألعاب الأولمبية والبارالمبية من الطبيعى للغاية أن تستأنف تدريباتنا الدفاعية المعتادة".
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