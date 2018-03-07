هشتاج "قضية قطر تافهة جدًا" يجتاح "تويتر" بالدوحة







كتبت ريهام عبد الله

دشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر"، هاشتاج حمل اسم " القضية القطرية تافهة جدًا"، واحتل الهاشتاج مركزًا متقدمًا فى الترند القطرى، وحصد اهتمام مرتادى موقع "تويتر"، وهو ما دفعه ضمن الوسوم الأكثر تداولًا اليوم الأربعاء، بأكثر من 10 آلاف تغريدة.



الترند القطرى

وأعرب رواد موقع تويتر، عن رفضهم لمواقف أمير قطر، تميم بن حمد، مشيرين إلى أن الأزمة ليست مع أبناء الشعب القطرى، لكن مع قياداته التى ترعى الإرهاب، فغرد أحدهم: "القضية القطرية تافهة جدًا مثل وجه عزمى بشارة، وعضو الكنيست الإسرائيلى حاكم قطر".



تعليقات مرتادي تويتر

وغرد آخر رفضًا للتعاون بين قطر وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف إشاعة الفوضى ونشر العنف فى الدول العربية المختلفة، قائلًا :" الأمير محمد بن سلمان.."الإخوان أعداء لنا ولمصر"، وأنا أقسم بالله أنه صادق، لقد عشت معهم فى التنظيم السرى السعودي لأكثر من 13 سنة، وكان هدفهم إسقاط الدولة وهم عملاء للتنظيم الدولى، كانت قطر هى الممول والمحرض، أيها الشعب السعودى كونوا عونا للأمير"، وأكد آخر :" زايد بن سلطان "رحمه الله" : لا يمكن مقارنة شعب 65 مليون بسكان فندق واحد، محمد بن سلمان "حفظه الله" : شارع واحد فى مصر أكثر عدد من سكان قطر، يعرف الرجال قدر مصر العروبة وحجمها وقوتها وتأثيرها ولا يرضون بالتطاول عليها من الصغار والتافهين جداً جداً جداً".



الهاشتاج