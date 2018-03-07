"نوبل" و"ديليك" تسعيان لشراء حق استخدام خط أنابيب شرق المتوسط لتزويد مصر بالغاز







رويترز

يجرى الشريكان فى حقلى الغاز "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل إسرائيل محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء فى مصر بالغاز.

ولم يذكر الشريكان، "نوبل إنرجى" التى مقرها تكساس و"ديليك" للحفر الإسرائيلية، مزيدا من التفاصيلK لكن ديليك أضافت أن توقيع اتفاق ملزم ليس أمرا يقينيا.

,كانت شركة دولفينوس القابضة المصرية قالت الشهر الماضى إنها ستشترى ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى الإسرائيلى من حقلى لوثيان وتمار فى اتفاقين مدتهما عشر سنوات.