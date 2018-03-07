نائب وزير الزراعة: وفرنا 267 مليون جنيه قروضا لمنع ذبح البتلو أغلبها للمرأة







هانى الحوتى

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مصر لن تحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، بسبب عدم توافر المراعى الطبيعية، ولذا تستورد 60-70% من احتياجاتها، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان من خلال التوسع فى تربية أصناف الأبقار التى تدر كميات ألبان أكثر.

وقالت محرز، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، إن وزارة الزراعة لم يكن لديها قاعدة بيانات للمزارع والمواشى فى مصر، خاصة وأن نسبة 80% من الإنتاج الحيوانى لدى صغار المربين، مضيفة أنه تم إجراء ترقيم للمواشى وبلغت 2.3 مليون رأس بمصر، كما تم إعداد خريطة إلكترونية باستخدام GPS لحصر أعداد المزارع وبلغت 28 ألف مزرعة إنتاج داجنى، 25 ألف مزرعة إنتاج حيوانى.

وأضافت منى محرز، أن إعداد خريطة للمزارع يساهم فى أولا حصر أعدادها وإنتاجها، وثانيا وضع خريطة وبائية لتحصين المواشى المصابة، وحصر المرض بمنطقة محددة ومنع انتشاره، مشيرة إلى هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع محددات لأسواق المواشى تشترط تحصين المواشى والكشف عنها قبل بيعها بالأسواق لمنع انتقال المواشى المصابة لأماكن أخرى.

وتابعت:" تستخدم الخريطة ضمن مشروع ملاء الفراغات، إذ يتضمن المشروع استغلال البنية التحتية لبعض المزارع غير المستغلة فى إعادة استغلالها، وبالفعل تم توفير قروض بفائدة 5% لتنمية تلك المزارع وبلغت مليار جنيه من بنكى الأهلى والتنمية الزراعية.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة وفرت 267 مليون جنيه قروض لمنع ذبح البتلو، أغلبها ذهبت للمرأة، لافتة إلى أهمية دور المرأة العاملة بجانب دورها فى تربية الأبناء.