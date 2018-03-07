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موسكو: تنظيم "جبهة النصرة" يعمل على زعزعة الاستقرار فى الغوطة الشرقية

الأربعاء، 07 مارس 2018 05:05 م
موسكو: تنظيم "جبهة النصرة" يعمل على زعزعة الاستقرار فى الغوطة الشرقية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلى روسيا لفتوا انتباه المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، إلى الدور المزعزع للاستقرار الذى يلعبه تنظيم "جبهة النصرة" فى الغوطة الشرقية.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء أنه خلال لقاء ممثلين لروسيا وإيران تمت مناقشة الأوضاع فى الغوطة الشرقية، وأن الجانب الروسى ركز على دور إرهابيى "جبهة النصرة" والمتعاونين معها فى زعزعة الوضع فى الغوطة الشرقية، حيث يقصفون الأحياء المدنية فى دمشق ويمنعون خروج المدنيين عبر الممرات الإنسانية إلى المناطق الآمنة.

وأكد البيان أن المشاركين فى الاجتماع ناقشوا الخطوات المتفق عليها فى سياق تنفيذ القرارات النهائية لمؤتمر سوتشى للحوار الوطنى السورى فى يناير الماضى ومواصلة التفاعل بين "ثلاثي" أستانا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول سوريا من أجل تحقيق تقدم مستدام نحو تسوية سياسية طويلة الأجل فى سوريا.


وأضاف البيان أن هذه المباحثات جرت أمس بمقر البعثة الدائمة لروسيا فى الأمم المتحدة فى جنيف


وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسى للشرق الأوسط سيرجى فيرشينين، مثل روسيا فى هذه النقاشات.

 

 

 


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