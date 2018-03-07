video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7/3/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء   فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 4:49  ص
الظهر 12:07 ص
العصر 3:27
المغرب 5:58
العشاء 7:15
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:54 ص
الظهر 12:11
العصر 3:32
المغرب 6:02 م
العشاء 7:20 م
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:44
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 53: 5 م
العشاء 7:12 م
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:37 ص
الظهر 11:54
العصر 3:16 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:02 م
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:45 ص
الظهر 12:01 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:08
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
الفجر 5:17 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:55 م
المغرب 6:30 م
العشاء 7:39 م
 
المدينة المنورة
الفجر 5:17 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:55 م
المغرب 6:30 م
العشاء 7:40 م
 
الرياض
الفجر 4:49 ص
الظهر 12:05 ص
العصر 3:27 م
المغرب 6:02 م 
العشاء 7:12 م
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 4:35
الظهر 11:52 م
العصر 3:13 م
المغرب 5:45
العشاء 7:00 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 5:19 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:57 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:41 م
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 5:20 ص
الظهر 12:39 م
العصر 3:58 م
المغرب 6:29 م 
العشاء 7:49
 
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 4:42 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:21 م
المغرب 5:51 م
العشاء 7:08 م

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهجرة تنظم زيارة لأبناء الجيلين الثانى والثالث المصريين بكندا لمجمع الأديان

القومى للمرأة يشيد بمبادرة تخصيص 3 أيام للكشف الطبى للنساء بمستشفيات الشرطة

رئيسة القومى للمرأة تستقبل وفدًا من المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة