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مهاجرون يحتجون بغضب فى فلورنسا بعد قتل إيطالى سنغاليا بالرصاص

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:03 ص
مهاجرون يحتجون بغضب فى فلورنسا بعد قتل إيطالى سنغاليا بالرصاص تظاهرات فى إيطاليا





رويترز
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نظم أفارقة مهاجرون وإيطاليون مظاهرة فى مدينة فلورنسا الإيطالية اليوم الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى مرددين "لا مزيد من العنصرية" وانتقدوا حزب الرابطة المناهض للمهاجرين لتأجيجه التوترات العرقية بعد أن قتل رجل إيطالى بائعا جائلا سنغاليا بالرصاص.

وقالت الشرطة إن روبرتو بيرونى أطلق ست رصاصات من مسدس من مسافة قريبة على السنغالى إدى ديانيك بينما كان يبيع حقائب جلدية ومظلات وحليا قرب جسر فى المدينة يوم الاثنين .

وبعد ذلك نظم عشرات المهاجرين مسيرة فى قلب المدينة التاريخى قاموا خلالها بقلب سلال القمامة والدراجات النارية وزهريات الورود الكبيرة.

ونظم نحو 500 أفريقى مهاجر وإيطالى احتجاجا اليوم الثلاثاء على الجسر حيث قُتل المهاجر الأفريقي.

ووقع إطلاق النار بعد يوم من انتخابات برلمانية صور فيها سياسيون خاصة من حزب الرابطة المهاجرين بأنهم مجرمون ودعوا إلى عمليات ترحيل كبيرة.

وقالت الشرطة لرويترز اليوم الثلاثاء إن الحادث ليس له دوافع عنصرية وذلك بناء على أقوال بيرونى للمحققين بعد احتجازه.

وقال المحققون إن بيرونى الذى يحمل رخصة حيازة سلاح لأغراض رياضية لديه ميولا انتحارية ويعانى من اضطراب.

 

 


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إيطاليا

تظاهرات

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