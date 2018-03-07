video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

منعها زوجها من التواصل مع أسرتها فانتحرت بالعجوزة

الأربعاء، 07 مارس 2018 01:09 م
منعها زوجها من التواصل مع أسرتها فانتحرت بالعجوزة انتحار سيدة-ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت ربة منزل نفسها من الطابق الرابع بالعجوزة، لمنع زوجها لها من التواصل مع أفراد أسرتها لسوء سلوكهم، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

تلقي المقدم مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع ومفارقتها الحياة. وبإجراء التحريات تبين أن زوجها منعها من التواصل مع أفراد أسرتها وعلم مؤخرا بتواصلها معهم فحاول الحصول علي هاتفها المحمول ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عامل تسلل لفيلا الزعيم عادل إمام بالمنصورية.. تعرف على السبب

أخبار الحوادث

انتحار ربة منزل

خلافات أسرية

العجوزة




لا تفوتك
رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

من الحذاء للفستان.. تعرفى على ماركات آخر إطلالة لهند صبرى

من الحذاء للفستان.. تعرفى على ماركات آخر إطلالة لهند صبرى

مروان محسن يحجز مكانه فى هجوم الفراعنة بمعسكر مارس

مروان محسن يحجز مكانه فى هجوم الفراعنة بمعسكر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة