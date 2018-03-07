منعها زوجها من التواصل مع أسرتها فانتحرت بالعجوزة

انتحار سيدة-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت ربة منزل نفسها من الطابق الرابع بالعجوزة، لمنع زوجها لها من التواصل مع أفراد أسرتها لسوء سلوكهم، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.
تلقي المقدم مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع ومفارقتها الحياة. وبإجراء التحريات تبين أن زوجها منعها من التواصل مع أفراد أسرتها وعلم مؤخرا بتواصلها معهم فحاول الحصول علي هاتفها المحمول ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الرابع.
وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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