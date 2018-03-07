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منظمة التعاون الاقتصادى: برنامج الإصلاح بمصر يعزز الاستثمار

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:20 م
منظمة التعاون الاقتصادى: برنامج الإصلاح بمصر يعزز الاستثمار عمرو الجارحى وزير المالية





كتب- إسلام سعيد
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أكد طارق خليل مسؤل بمنظمة التعاون الاقتصادى ( OECD)، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية بعنوان" زيادة كفاءة الموارد المحلية و تطبيق نظام ضريبى فعال وتبادل أفضل للمعلومات"، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، على أن جهود مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى وخاصة برنامج الضرائب يساهم فى توفير التمويل للبنية التحتية ويعزز الاستثمار ويوفر تمويلا للشركات المختلفة.
 
 
 
بدوره، قال إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن الاتحاد يدعم وبشكل دولى لزيادة العوائد المالية الضريبية وتعبئة الموارد من خلتل تقديم بيئة استثمارية توائم الأعمال التجارية ونقف جانب مصر لمواجهة التهرب الضريبى، لافتًا إلى أنه تم تحديد حوافز ضريبية لعدة دول منها السنغال وكشفنا أن هذه الحوافز لم تكن مجدية وليست فى صالح البلاد وهو ما سندرسه من المسؤولين بمصر.
 
 
 
فيما قال عمرو الجارحى وزير المالية، إننا بحاجة فعلا إلى التوسع فى مواجهة التهرب الضريبى ولدينا مشروعات كثيرة لتعبئة الموارد المالية.

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