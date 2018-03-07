منظمة التحرير الفلسطينية تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطنى نهاية الشهر القادم







رويترز

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عقد جلسة للمجلس الوطنى الفلسطينى أعلى هيئة تشريعية فلسطينية فى الثلاثين من أبريل القادم.

وقالت اللجنة، فى بيان، بعد اجتماع لها فى رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، أنها قررت عقد المجلس الوطنى الفلسطينى يوم 30 أبريل 2018، وأوضح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاجتماع سيعقد فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال أبو يوسف، لـ"رويترز"، "سيناقش الاجتماع وضع إستراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية وخصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكى المتعلق بمدينة القدس المحتلة إضافة إلى تحديد العلاقة مع إسرائيل"، وأضاف "كما سيتم خلال جلسة المجلس الوطنى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ومجلس مركزى جديد لها"، وعقد آخر اجتماع للمجلس الوطنى الفلسطينى عام 2009 فى رام الله وتم خلاله إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإدخال 6 أعضاء جدد إليها.