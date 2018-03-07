مكافحة المخدرات تشن حملات مكبرة بالمحافظات لضبط تجار الكيف







كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى، بمديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة ، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم ااتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية ، سوهاج ، أسيوط ، القاهرة ، الشرقية ، أسوان ) عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة وإحراز الأسلحة النارية والإتجار فيها.

حيث تم ضبط "أحد الأشخاص" حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية وبحوزته ( 17 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام – 102 قرص مخدر لعقار الإكستاسى) عقب ورود معلومات مفادها قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة.

وضبط "3 أشخاص" حال إستقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات فى كمين أُعد لهم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج .. وبحوزتهم ( "15,00" ألف وخمسائة قرص مخدر لعقارى التامول 225 - الترامادول).

كما تم ضبط "أحد الأشخاص" فى كمين أُعد له بموقف درنكة بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط .. وبحوزته ( "400 " ربعمائة قرص مخدر لعقار الترامادول ).

بالإضافة الى ضبط " شخصين" فى كمين أُعد لهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة .. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام ).

والقبض على "أحد الأشخاص" فى كمين أُعد له حال تواجده بجوار الموقف الجديد بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .. وبحوزته ( "2000" آلفى قرص مخدر لعقار الترامادول ) ،وضبط "أحد الأشخاص" فى كمين أُعد له حال بناحية مرسى إحدى المعديات بدائرة مركز شرطة كوم امبو بمحافظة أسوان .. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .