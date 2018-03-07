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الأربعاء، 07 مارس 2018 05:42 م
خالد صلاح
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مقتل 300 متشدد فرنسى فى مناطق النزاعات بسوريا والعراق منذ ٢٠١٤

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:10 م
مقتل 300 متشدد فرنسى فى مناطق النزاعات بسوريا والعراق منذ ٢٠١٤ جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية





باريس أ ش أ
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لقى 300 متشدد فرنسى حتفهم بينهم 12 أمرأة فى مناطق النزاعات فى سوريا و العراق منذ عام 2014، بحسب مصدر فرنسى مقرب من الملف، مؤكدا بيانات أوردتها اذاعة ﻓرانس انفو.

وأضاف المصدر أن 256 شخصا، كانوا قد انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابى، عادوا إلى فرنسا بالإضافة إلى 78 قاصرا بينما لا يزال هناك 700 شخص بالغ و 500 طفل.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد أكدت أن نحو 1700 فرنسى توجهوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات الارهابية فى سوريا و العراق اعتبارا من 2014.

يشار الى أن فرنسا من اكثر الدول الاوروبية التى سافر منها مقاتلون للانضمام لصفوف تنظيم داعش الارهابى لا سيما فى سوريا و العراق .

 


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