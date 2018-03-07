مقتل 3 مدنيين فى انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثى بمحافظة الحديدة اليمنية







(أ ش أ)

لقى ثلاثة مدنيين يمنيين بينهم امرأة مصرعهم فى انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيا الحوثى قبل طردها من مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية الليلة عن مصدر محلى قوله إن رجل وزوجته كانا يستقلان دراجة نارية عندما انفجر لغم أرضى ما أدى إلى مقتلهما على الفور مع سائق الدراجة.

يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من جريمة مماثلة راح ضحيتها اثنين صيادين انفجر بهما لغم أرضى زرعه الحوثيين فى منطقة بالع بعزلة المشاقنة التابعة لمديرية الدريهمى فى الحديدة.