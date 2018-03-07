مقتل شخصين وإصابة 10 جراء هجوم انتحارى بشرق أفغانستان

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أعلن مسؤول أفغانى اليوم الأربعاء مقتل شخصين بينهما مسؤول محلى بارز وإصابة 10 آخرين؛ جراء تفجير انتحارى نفسه بإقليم ننجرهار بشرق البلاد.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية عن آية الله خوجيانى المتحدث باسم الحاكم الإقليمى قوله إن مسؤول بارز بوزارة الحج والشؤون الدينية بالإقليم يدعى عبدالظاهر حقانى لقى مصرعه جراء الهجوم الذى وقع بمدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.



وأوضحت الشبكة أن منفذ الهجوم كان مترجلا ويعتقد أنه تعمد استهداف المسؤول المحلى البارز عبد الظاهر حقانى.



ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن تعد جماعتى "طالبان" و"داعش" نشطتان فى ذلك الإقليم حيث تشنان هجمات ضد المسؤولين المحليين وأفراد الأمن.