مقتل شخصين وإصابة 10 جراء هجوم انتحارى بشرق أفغانستان

مقتل شخصين وإصابة 10 جراء هجوم انتحارى بشرق أفغانستانالأربعاء، 07 مارس 2018 02:33 م
تفجير انتحارى
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن مسؤول أفغانى اليوم الأربعاء مقتل شخصين بينهما مسؤول محلى بارز وإصابة 10 آخرين؛ جراء تفجير انتحارى نفسه بإقليم ننجرهار بشرق البلاد.
ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.) الأمريكية عن آية الله خوجيانى المتحدث باسم الحاكم الإقليمى قوله إن مسؤول بارز بوزارة الحج والشؤون الدينية بالإقليم يدعى عبدالظاهر حقانى لقى مصرعه جراء الهجوم الذى وقع بمدينة جلال آباد عاصمة الإقليم.
وأوضحت الشبكة أن منفذ الهجوم كان مترجلا ويعتقد أنه تعمد استهداف المسؤول المحلى البارز عبد الظاهر حقانى.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن تعد جماعتى "طالبان" و"داعش" نشطتان فى ذلك الإقليم حيث تشنان هجمات ضد المسؤولين المحليين وأفراد الأمن.
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة