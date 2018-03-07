مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء 1334 لاجئا من ليبيا







باريس (أ ف ب)

أجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 1334 لاجئا من ليبيا الى دول أخرى، وتأمل بالتمكن من اجلاء عدد يقارب ثمانية آلاف لاجئ هذا العام، بحسب ما أعلن ممثل المفوضية فى ليبيا روبيرتو مينيونى الأربعاء.

وأعلن مينيونى أثناء انعقاد طاولة مستديرة فى باريس ينظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية، "حتى اليوم، تمكنا من اجلاء 1334 لاجئا من بين الأكثر ضعفا فى ليبيا" بينهم "1020 إلى النيجر" و"312 الى ايطاليا".

ويشكل عدد اللاجئين الذين تم اجلاؤهم جزءا صغيرا من 48 ألف لاجئ مسجلين فى ليبيا، لكن مفوضية اللاجئين تأمل باجلاء "بين 5 و10 آلاف لاجئ هذا العام"، بحسب ما أكد رئيس البعثة مشيرا الى أننا "سنصل من دون شكّ الى 8 آلاف" فى المجمل هذا العام.

ولهذا السبب تعتمد المفوضية خصوصا على "مركز العبور" الذى تنشئه فى طرابلس، مع قدرة على استقبال ألف شخص. وقال مينيونى "من الآن حتى شهرين، فان قسما من المركز" سيصبح جاهزا "مع قدرة على (استقبال) 160 شخصا".

وسيسمح هذا المركز الذى يعتبر "بديلا" من مراكز الاحتجاز، بتسريع عمليات الاجلاء. وأشار مينيونى الى أن "الخطة تقضى باجراء ست عمليات اجلاء شهريا بواسطة طائرة يمكنها ان تقلّ 135 شخصا"، أى "810 أشخاص شهريا اذا كان الناس فى الخروج قادرين على الخروج" للتوجه الى دول اخرى.