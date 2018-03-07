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مفكر اقتصادى: الصناعات الإلكترونية والتعدينية مستقبل العالم ويجب الاهتمام بهما

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:58 ص
مفكر اقتصادى: الصناعات الإلكترونية والتعدينية مستقبل العالم ويجب الاهتمام بهما المفكر الاقتصادى الدكتور شريف دلاور





كتب أيمن رمضان
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قال المفكر الاقتصادى الدكتور شريف دلاور، إن الصناعات الإلكترونية أمر هام  للدولة المصرية حتى نستطيع دخول المنافسة العالمية، مشدداً على أن مصر مؤهلة بقوى فى ذلك، لأننا نمتلك ثروة بشرية ضخمة، لافتاً إلى أن العلماء أكدوا أن الذكاء الاصطناعى لا يقل أهمية اكتشاف النار والكهرباء.

 

وأضاف "دلاور"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الصراع العالمى الآن دائر الآن على بعض المعادن النادرة التى تدخل فى الصناعات الإلكترونية، ويجب وضع الخريطة التعدينية المصرية على قائمة الاهتمام، خاصة أن البلاد تمتلك احتياطات هائلة من الرمال السوداء الذى يحتوى على معادن نادرة، لافتاً إلى أن الاهتمام بالتعدين والإلكترونيات سيمكننا من بناء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة تستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية".

 

وشدد المفكر الاقتصادى، على أن الصناعات التعدينية والإلكترونية هما المستقبل، وتابع: "الصين تستيطر 98% من تصدير المعادن النادرة فى العالم، وهذه تكمن قوى الحقيقية للصين"، لافتاً إلى أن الثورات الصناعية تعتمد على ثلاث محاور، وهى "الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا".


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