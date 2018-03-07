مفتى الجمهورية: الحرب على التراث الإسلامى مستمرة وعلينا التصدى لها (صور)الأربعاء، 07 مارس 2018 11:51 ص
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على - تصوير أشرف فوزى
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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الواقع متغير، منذ جاء الإسلام حتى الآن، يتعقد أحيانا ويكون بسيطا أحيانا أخرى، وإننا نفخر بالجهود التى بذلها علماؤنا فى كل النواحى، متابعا: "نقدر جهدهم ونفخر به ونقول إنكم أعطيتم فى زمنكم وأعطيتم لغير زمنكم، فعالجتم قضايا الواقع واستشرفتم المستقبل، وإذا أمسكنا بالأصول سنتمكن من الفروع".
وأضاف مفتى الجمهورية، فى كلمته بمؤتمر "قراءة التراث بين ضوابط الفهم وشطحات الوهم"، الذى تنظمه كلية أصول الدين بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بحضور قيادات الأزهر ووفود أكثر من عشرين دولة، أن التراث الإسلامى نتاج فهم العقل المسلم المنضبط، والحرب على التراث مستمرة، ولا بد من بذل كل الجهود للتصدى لهذه الحرب.
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