video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية: الحرب على التراث الإسلامى مستمرة وعلينا التصدى لها (صور)

الأربعاء، 07 مارس 2018 11:51 ص
مفتى الجمهورية: الحرب على التراث الإسلامى مستمرة وعلينا التصدى لها (صور) الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية





كتب لؤى على - تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الواقع متغير، منذ جاء الإسلام حتى الآن، يتعقد أحيانا ويكون بسيطا أحيانا أخرى، وإننا نفخر بالجهود التى بذلها علماؤنا فى كل النواحى، متابعا: "نقدر جهدهم ونفخر به ونقول إنكم أعطيتم فى زمنكم وأعطيتم لغير زمنكم، فعالجتم قضايا الواقع واستشرفتم المستقبل، وإذا أمسكنا بالأصول سنتمكن من الفروع".
 
وأضاف مفتى الجمهورية، فى كلمته بمؤتمر "قراءة التراث بين ضوابط الفهم وشطحات الوهم"، الذى تنظمه كلية أصول الدين بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بحضور قيادات الأزهر ووفود أكثر من عشرين دولة، أن التراث الإسلامى نتاج فهم العقل المسلم المنضبط، والحرب على التراث مستمرة، ولا بد من بذل كل الجهود للتصدى لهذه الحرب.
 
 
 
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد المحرصاوى: ترميم السعودية للأزهر يؤكد أنه ملك العالم لا مصر وحدها (صور)

عميد أصول الدين: رفض التراث تطرف.. وأفكار المستشرقين تشويه متعمد

الازهر الشريف

جامعة الازهر

كلية اصول الدين

مركز الازهر




لا تفوتك
موسى مصطفى: أعتمد على الأصدقاء والمعارف بالخارج فى دعمى أمام الجاليات

موسى مصطفى: أعتمد على الأصدقاء والمعارف بالخارج فى دعمى أمام الجاليات

عاصم عبد الماجد مهاجمًا ياسر برهامى: شيخ منافق.. وقيادى سلفى يرد: إرهابى

عاصم عبد الماجد مهاجمًا ياسر برهامى: شيخ منافق.. وقيادى سلفى يرد: إرهابى

مصر تسلم تقرير نصف المدة "الطوعى" عن حقوق الإنسان فى مصر للمفوض السامى بالأمم المتحدة..وزير شئون النواب يغادر لجنيف..ويؤكد: التقرير يتضمن إنجازات فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مصر تسلم تقرير نصف المدة "الطوعى" عن حقوق الإنسان فى مصر للمفوض السامى بالأمم المتحدة..وزير شئون النواب يغادر لجنيف..ويؤكد: التقرير يتضمن إنجازات فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

3 أزمات تهاجم المنتخب الأوليمبي قبل وديتى السعودية استعداداً لأوليمبياد طوكيو.. شوقى غريب يخوض الوديتين دون معرفة لاعبيه.. وينتظر إختيارات كوبر للإعلان عن قائمته.. ويخشى إصابات الأهلى والزمالك

3 أزمات تهاجم المنتخب الأوليمبي قبل وديتى السعودية استعداداً لأوليمبياد طوكيو.. شوقى غريب يخوض الوديتين دون معرفة لاعبيه.. وينتظر إختيارات كوبر للإعلان عن قائمته.. ويخشى إصابات الأهلى والزمالك

5 معلومات عن مباراة المصرى وسيمبا التنزانى بالكونفدرالية اليوم

5 معلومات عن مباراة المصرى وسيمبا التنزانى بالكونفدرالية اليوم

أمريكا تفرض عقوبات على بيونجيانج بسبب اغتيال أخ غير شقيق للزعيم الكورى

أمريكا تفرض عقوبات على بيونجيانج بسبب اغتيال أخ غير شقيق للزعيم الكورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة