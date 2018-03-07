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مصرع شاب دهسته سيارة مسرعه بدمياط

الأربعاء، 07 مارس 2018 11:40 م
مصرع شاب دهسته سيارة مسرعه بدمياط جثة - أرشيفية





دمياط عبده عبد البارى
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لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن دهسته سيارة مسرعه أعلى كوبرى فارسكور العلوى على النيل بمحافظة دمياط.
 
وتبين أن الشاب  يدعى محمد صابر عيد من قرية الغنيمية مركز فارسكور، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة وسيارة الإسعاف، لنقل الشاب إلى مشرحة مستشفى فارسكور .
 
 
 

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