مصدر بـ"الكهرباء": 7 ملايين جنيه خسائر احتراق محول الشيخ زايد







كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخسائر المبدئية لاحتراق محول كهرباء الشيخ زايد جهد 220 كيلو فولت، تصل إلى 7 ملايين جنيه تكلفة المحول نتيجة احتراقه بالكامل.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه بإجراء تحقيق سريع لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالمحول ومحاسبة المخطئ مهما بلغ منصبه.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أن حريق المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف، ليس عملًا إرهابيًا ولا توجد خسائر فى الأرواح، وتم على الفور استدعاء فرق الطوارئ ويجرى العمل على إطفاء الحريق وتأمين التغذية الكهربية.



وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أنه تم فصل المحول 3 جهد 66/220 ك.ف بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 ك.ف وذلك لتأمين إطفاء حريق المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف ويجرى الآن العمل على قدم وساق لإطفاء الحريق ومعرفة الأسباب المؤدية لذلك وتأمين التغذية الكهربية البديلة للسكان.