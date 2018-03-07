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مصدر بـ"الكهرباء": 7 ملايين جنيه خسائر احتراق محول الشيخ زايد

الأربعاء، 07 مارس 2018 08:25 م
مصدر بـ"الكهرباء": 7 ملايين جنيه خسائر احتراق محول الشيخ زايد محمد شاكر وزير الكهرباء





كتبت رحمة رمضان
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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخسائر المبدئية لاحتراق محول كهرباء الشيخ زايد جهد 220 كيلو فولت، تصل إلى 7 ملايين جنيه تكلفة المحول نتيجة احتراقه بالكامل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه بإجراء تحقيق سريع لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالمحول ومحاسبة المخطئ مهما بلغ منصبه.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أن حريق المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف، ليس عملًا إرهابيًا ولا توجد خسائر فى الأرواح، وتم على الفور استدعاء فرق الطوارئ ويجرى العمل على إطفاء الحريق وتأمين التغذية الكهربية.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أنه تم فصل المحول 3 جهد 66/220 ك.ف بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 ك.ف وذلك لتأمين إطفاء حريق المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف ويجرى الآن العمل على قدم وساق لإطفاء الحريق ومعرفة الأسباب المؤدية لذلك وتأمين التغذية الكهربية البديلة للسكان.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

heartman

ده عمل ارهابى

ازاى المحول كله اتحرق و مش عمل ارهابى .. الكهرباء مليانة عمال و فنيين و مهندسين اخوان .. موجودين من اول و ركزوا فى التعيينات زمن الاخوان و قبله بشهور

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