مصدر أمنى: ماس كهربى وراء حريق محول الشيخ زايد ولم ينتج عنه مصابون







كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن حريق محول الكهرباء بمدخل 5 فى وصلة دهشور بالشيخ زايد بسبب إجراء عمليات تكرير للزيوت، نظرا ﻷنه تحت اﻹنشاء وحدث ماس كهربى فى وصلات المحول وسرعان ما نشب الحريق، وتحاصر 18 سيارة إطفاء النيران لمنع امتداده لمحول آخر مجاور فيما لم ينتج عن الحريق أى مصابين.

تلقت الغرفة العامة بالحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا يفيد وقوع انفجار فى محول بمحطة شركة الكهرباء ما أدى إلى اشتعال النيران نتيجة الأحمال الزائدة وماس كهربائى، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء حريق والتى تقوم بمحاولة السيطرة على الحريق .