مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطة عثر على 50 ألف جنيه وسلمها لصاحبها

مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطة عثر على 50 ألف جنيه وسلمها لصاحبهاالأربعاء، 07 مارس 2018 05:16 م
اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مساعد الشرطة علاء الدين مشرف، لأمانته لعثوره على 50 ألف جنيه أثناء خدمته بالمزلقان الأوسط وتسليمه المبلغ لقسم الشرطة.
وقال اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إن مساعد الشرطة عثر على مبلغ 50 ألف جنيه فى كيس بلاستك أسود اللون ملقاة على الأرض بجوار المزلقان الأوسط، وتوجه مساعد الشرطة لقسم أول كفر الشيخ، وسلم المبلغ، وتحرر محضرا بالواقعة.
وأضاف صالح لـ"اليوم السابع"، أن صاحب المبلغ تسلمه، وتبين أنه كان قد سحب مبلغ الـ50 جنيه من البنك، ووضعه فى كيس بلاستيك، واشترى بعض احتياجاته، وعند المزلقان سقط الكيس من يده دون أن يشعر، لكثرة الأكياس التى يحملها، وتم الإعلان عن المبلغ المفقود وتبين أنه صاحبه، مؤكداً أنه كرم مساعد الشرطة لأمانته.
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