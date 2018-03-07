video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدرسة بالدقهلية تشجع التلاميذ على المشاركة السياسية بمحاكاة الانتخابات

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:55 م
مدرسة بالدقهلية تشجع التلاميذ على المشاركة السياسية بمحاكاة الانتخابات المدرسين بالمدرسة أثناء فرز أصوات الانتخابات





الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

فى تجربة عملية للمشاركة الإيجابية وتدعيم الديمقراطية فى نفوس الطلاب، ليكونوا محفزين للأهالى وأسرهم للخروج لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ورفض أى دعوات للمقاطع للانتخابات، قامت إدارة مدرسة الشهيد محمد حسن الإعدادية بالبجلات، التابعة لإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، برئاسة أمال محمود عوض مديرية المدرسة، حث الطلاب على المشاركات السياسية فى كل الاستحقاقات القادمة داخل البلاد، عن طريق عمل تدريب عملى بتنظيم انتخابات لهم، لانتخاب مدير من الطلاب، وأخصائى، ووكيل وحارس أمن، ويديرون المدرسة ليوم واحد بإشراف المديرة وهيئة المدرسة.

وأشار السيد السيد جبر، وممدوح حسين موسى المدرسان، والقائمين على الفكرة، إن الهدف هو تدعيم الديمقراطية فى نفوس الطلاب، وتدريبهم على التصويت وتحفيز أولياء الأمور، ويقوم الطلاب بقيادة المدرسة ليوم واحد، ثم ينشرون فكرة المشاركة فى الانتخابات لدعم الديمقراطية، ورفض المقاطعة، ويكون لهم مشاركاتهم الفعالة بعد ذلك فى قيادة المدرسة، ولهم اجتماع نصف شهرى مع المديرة لبحث المشكلات والمساهمة فى حلها بإيجابية.

وتمت الانتخابات وسط الأناشيد الوطنية ومنها نشيد الصاعقة: "قالوا إيه ويا حبيبتى يا مصر" وأشرفت على الانتخابات لجنة من رجال المجتمع المحلى بحيادية تامة تحت شعار "تحيا مصر وعاش شهداؤها فى قلوبنا".

وقد فازت الطالبة المنتخبة روان إبراهيم السعيد بمديرية المدرسة

 

صورة للتصويت فى الانتخابات
التصويت فى الانتخابات

 

صورة للطلاب بعد الانتخابات بالمدرسة
صورة للطلاب بعد الانتخابات بالمدرسة

 

صورة من الانتخابات بالمدرسة
صورة من الانتخابات بالمدرسة

 

لطلاب بعد الانتخابات
لطلاب بعد الانتخابات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشاركون بمؤتمر "انزل وشارك" بالقليوبية: "التصويت بانتخابات الرئاسة واجب وطنى"

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انتخابات بالمدرسة

ادارة منية النصر التعليمية




لا تفوتك
بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة