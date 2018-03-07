مدرسة بالدقهلية تشجع التلاميذ على المشاركة السياسية بمحاكاة الانتخابات







الدقهلية - شريف الديب

فى تجربة عملية للمشاركة الإيجابية وتدعيم الديمقراطية فى نفوس الطلاب، ليكونوا محفزين للأهالى وأسرهم للخروج لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ورفض أى دعوات للمقاطع للانتخابات، قامت إدارة مدرسة الشهيد محمد حسن الإعدادية بالبجلات، التابعة لإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، برئاسة أمال محمود عوض مديرية المدرسة، حث الطلاب على المشاركات السياسية فى كل الاستحقاقات القادمة داخل البلاد، عن طريق عمل تدريب عملى بتنظيم انتخابات لهم، لانتخاب مدير من الطلاب، وأخصائى، ووكيل وحارس أمن، ويديرون المدرسة ليوم واحد بإشراف المديرة وهيئة المدرسة.

وأشار السيد السيد جبر، وممدوح حسين موسى المدرسان، والقائمين على الفكرة، إن الهدف هو تدعيم الديمقراطية فى نفوس الطلاب، وتدريبهم على التصويت وتحفيز أولياء الأمور، ويقوم الطلاب بقيادة المدرسة ليوم واحد، ثم ينشرون فكرة المشاركة فى الانتخابات لدعم الديمقراطية، ورفض المقاطعة، ويكون لهم مشاركاتهم الفعالة بعد ذلك فى قيادة المدرسة، ولهم اجتماع نصف شهرى مع المديرة لبحث المشكلات والمساهمة فى حلها بإيجابية.

وتمت الانتخابات وسط الأناشيد الوطنية ومنها نشيد الصاعقة: "قالوا إيه ويا حبيبتى يا مصر" وأشرفت على الانتخابات لجنة من رجال المجتمع المحلى بحيادية تامة تحت شعار "تحيا مصر وعاش شهداؤها فى قلوبنا".

وقد فازت الطالبة المنتخبة روان إبراهيم السعيد بمديرية المدرسة



ا لتصويت فى الانتخابات



صورة للطلاب بعد الانتخابات بالمدرسة



صورة من الانتخابات بالمدرسة