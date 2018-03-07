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محافظ كفر الشيخ يدعو المصريين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:24 م
محافظ كفر الشيخ يدعو المصريين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية محافظ كفر الشيخ يدعو المواطنين للنزول للانتخابات





كفر الشيخ – محمد سليمان
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دعا اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أن المشاركة مظهر ديموقراطى ورسالة إيجابية وحضارية للعالم، مطالبًا جموع الناخبين بإعمال العقل فى الاختيار، وأن يدققوا كثيرا فى اختيارهم، وفقًا لمعايير حقيقية من أجل الوطن وحقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تشجيع المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توعية المواطنين بحجم التحديات الداخلية والخارجية والمؤمرات التى تُحاك بالبلاد والتعريف بجميع المشروعات القومية التى تقام على أرض الواقع والتى من خلالها تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين لتشجيعهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تطبيقًا للدستور ولإعلاء دولة المؤسسات واحترام القانون .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ كفر الشيخ فى مؤتمر لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بقرية الاتحاد بمركز كفر الشيخ.


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