محافظ دمياط يوجه بتطوير ورفع كفاءة مركز طب الأسرة بقرية سيف الدين







دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إنه تم افتتاح أعمال تطوير مركز صحة الأسرة بقرية سيف الدين التابعة لمركز ومدينة الزرقا بتكلفة قدرها 5.5 مليون جنيه.

وأشار المحافظ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، ومعمل الأسنان، وتحاليل، ورعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتثقيف الصحى، ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات، بالإضافة إلى تركيب جهاز أشعة ويخدم المركز 18.408 نسمة.

وأضاف المحافظ أنه وجه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، بعمل خطة لتطوير ورفع كفاءة المركز، كما تقدم المحافظ بالشكر لأهالى القرية على مساهمتهم فى تطوير المركز، مؤكدا أن ذلك مثالا رائعا ومتميزا للمشاركة المجتمعية.

وكان "اليوم السابع" قد نشر شكوى أهالى قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، والبالغ تعداد سكانها 38 ألف نسمة، من تدنى مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالى القرية وخاصة تأخر مشروع الصرف الصحى الذى يخدم القرية منذ ما يقرب من 20 عاما، وكذلك عدم توافر طاقم كاف من الأطباء بالوحدة الصحية وانتشار القمامة بشوارع القرية.