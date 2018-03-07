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محافظ دمياط يبحث أعمال تطوير وتأهيل شبكة الكهرباء

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:56 م
محافظ دمياط يبحث أعمال تطوير وتأهيل شبكة الكهرباء جانب من الاجتماع





دمياط عبده عبد البارى
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس أحمد أبو العطا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، أعمال التطوير والتأهيل الشاملة لشبكة الكهرباء لرفع مستوى وكفاءة الكهرباء بالمحافظة، ولتحقيق التنمية المستدامة على مدار 20 عاما.

وقال محافظ دمياط، إن الشركة غيرت المحولات والكابلات الرئيسية المغذية للمدن والقرى، التى كانت مستهلكة منذ مدة طويلة، وكذلك استبدلت الكابلات الهوائية بخطوط أرضية بنطاق المحافظة، حيث بلغ إجمالى أعمال الإحلال والتجديد حوالى 2 مليار جنيه.

وأوضح محافظ دمياط، أن شركة الكهرباء اشترت 3 قطع أراضى لتركيب موزعات جديدة بقرى السنانية وشطا والسيالة بتكلفة تصل إلى 100مليون جنيه وأنه سيتم تغيير الكابل الواصل من محطة محولات غرب دمياط حتى منطقة الدعائم مرورًا بكورنيش النيل بالكامل بتكلفة تتجاوز 14 مليون جنيه.

وأكد المحافظ تعهد الشركة بأعمال رد الشىء لأصله طبقًا للمعايير الهندسية، حتى يعود الكورنيش إلى وضعه الطبيعى، موضحًا أن تلك الأعمال تعد من أكبر المشروعات لرفع كفاءة الكهرباء بالمحافظة، والتى لم تحدث منذ أكثر من خمسة عشر عاما استعدادًا من الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع المهندس أحمد أبو العطا رئيس شركة كهرباء دمياط، وبعض مهندسى الشركة، بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.


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