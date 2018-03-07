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محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى الجميل تمهيدا لنقل المنفذ الجمركى

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:37 م
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى الجميل تمهيدا لنقل المنفذ الجمركى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد





بورسعيد- محمد فرج
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أكد العميد أيمن سرى رئيس حى غرب بورسعيد لـ "اليوم السابع"، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان تفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى الجميل الجديد، تمهيدًا لنقل المنفذ الجمركى الذى يشرف على تنفيذه وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى، لافتًا إلى أن جهاز تعمير سيناء ببورسعيد يعمل على قدم وساق للانتهاء من رصف الطريق، بداية من المطار وحتى كمين الشرطة على أن يتم التسليم أول أبريل.

 وقال سرى أن نقل المنفذ الجمركى يعد طفرة تنموية، فضلا عن أنه يتكون من 6 حارات للمتجهين من وإلى بورسعيد بجانب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وبلدورات على جانبى الطريق لمواكبة حركة السيارات للقادمين لمنفذ الجميل الجمركى.


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