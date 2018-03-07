محافظ القاهرة يستقبل سفير نيبال لبحث التعاون المشترك

كتب سيد الخلفاوى

استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بمكتبه اليوم الأربعاء، هبندرا برصادا أريال، سفير نيبال بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة وكاتماندو عاصمة نيبال.

وقد تناول اللقاء سبل تقوية وتفعيل العلاقات بين محافظة القاهرة وسفارة نيبال وكذا بين المحافظة والعاصمة كاتماندو .

وناقش الجانبان مسودة اتفاقية بين القاهرة وكاتماندو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعها فى أقرب وقت، كما تم الاتفاق على قيام المحافظة بتخصيص جناح بالحديقة الدولية يحمل اسم نيبال أسوة بباقى الدول الصديقة يقوم سفير نيبال بمعاينته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصميمه على نسق حدائق نيبال.