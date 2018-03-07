محافظ الغربية يوافق على اعتماد 50 ألف جنيه إضافية لمنطقة أبو شاهين بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، توجيهاته لتذليل أيه عقبات إدارية أو فنية أو مالية قد تعترض أو تعوق تنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحى ووضع برنامج زمنى محدد لإنهاء هذه المشروعات للاستفادة منها لخدمة المواطنين.

كما طالب محافظ الغربية سرعة إنهاء صرف المستخلصات والمستحقات المالية للشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً لمعدلات الأداء والإنجاز فى تنفيذ المشروعات، وفى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كما طلب "صقر"التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية لتذليل العقبات والمعوقات فوراً وبالاتصال المباشر اختصاراً للوقت والمجهود.

جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الغربية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بحضور اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عادل عطية رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ومسئولى الشركات والمقاولين المنفذين لمشروعات الصرف الصحى بنطاق المحافظة.

وحرص محافظ الغربية على الاستماع للمشاكل ومطالب مسئولى الشركات والمقاولين المنفذة للمشروعات والمعوقات التى يواجهونها وإيجاد حلول سريعة لها بحضور المسئولين التنفيذيين، وخلال الاجتماع أشار محافظ الغربية على أنه تم اعتماد 50 ألف جنيه اعتمادًا إضافيًا للانتهاء تماماً من مشروع إحلال وتجديد وصلات الصرف الصحى الخارجية لمساكن أبو شاهين بالمحلة الكبرى.