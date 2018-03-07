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محافظ الشرقية يبحث مع نائب وزير التموين استكمال مشروع "كارفور" بالزقازيق

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:55 م
محافظ الشرقية يبحث مع نائب وزير التموين استكمال مشروع "كارفور" بالزقازيق جانب من الاجتماع





الشرقية – إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية ، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحاربة الغلاء وجشع التجار والتصدى لارتفاع الأسعار، فضلاً على تقديم كافة السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة تناسب الجميع .

 جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة العربية " كارفور" للاتفاق على خطوات تجهيز وتسلم قطعة الأرض والمخصصة لإقامة مشروع كارفور بمنطقة العصلوجي بمدينة الزقازيق.

استعرض محافظ الشرقية الجهود التى قامت بها المحافظة لتفعيل البرتوكول الموقع بين المحافظة والشركة العربية بحضور وزير التموين لإنشاء سلسلة تجارية بمدينة الزقازيق، حيث قامت المحافظة بالانتهاء من وضع المساحة المخصصة على الطبيعة والإنتهاء من أعمال الترفيق لإجمالى قطعة الأرض وكذلك توفير المياه والكهرباء وفتح الشوارع الرئيسية لبدء الشركة فوراً فى تنفيذ أعمال البناء ..

وكلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بسرعة إصدار شهادة الصلاحية وإصدار تراخيص المباني على الأرض لتبدأ الشركة في تنفيذ الأعمال لخدمة  المحافظة  ، و تم الإتفاق على التطوير الرأسي للمشروع من خلال تنفيذ وحدات سكنية إستثمارية بالإشتراك بين المحافظة والشركة المنفذه ..

عقب الاجتماع قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وبرفقته الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار وإدارة الأصول والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتفقد أرض المشروع و كذلك أرض حديقة نادي الربيع واستراحة كبار الزوار بمدينة الزقازيق لوضع التصور المناسب لإستغلالها وإقامة مشروعات خدمية وتجارية عليها بما يتناسب مع طبيعه المحافظة لخدمة أبناء المدينة ويأتي ذلك في إطار عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الزقازيق أمام الجهات المعنية والمستثمرين لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

 

 


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