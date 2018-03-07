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محافظ الجيزة: 258 منفذا للسلع الغذائية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً

الأربعاء، 07 مارس 2018 11:46 ص
محافظ الجيزة: 258 منفذا للسلع الغذائية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة





كتب سيد الخلفاوى
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اعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة خطة مديرية التموين خلال شهر مارس، بشأن منافذ بيع السلع لليوم الواحد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة والقرى الأكثر احتياجاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتخفيف عن المواطنين.
 
وقال محافظ الجيزة إن المحافظة تنفذ خطة طموحة مع العديد من الجهات المعنية بالدولة لنشر العديد من المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة حيث بلغ إجماليها حتى الآن 258 منفذا تشمل 27 منفذا ثابتا تابع للقوات المسلحة و47 متحركا و 34 تابع لوزارة الداخلية.
 
كما تم التنسيق مع 5 شركات مواد غذائية لإقامة 40 منفذ بالقرى الأكثر احتياجاً، وأنه يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإقامة المعارض بكل أنحاء المحافظة لبيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم والأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة فى  المواسم وشهر رمضان.
 
وأضاف المحافظ أن المنافذ يتم إقامتها بشكل أسبوعى وتم اختيار المناطق عن طريق لجنة مشكلة لتحقيق أكبر استفاده ممكنه للمواطنين ومراعاه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والقرى الاكثر احتياجاً بالمراكز والمدن، وأنه يجرى حالياً التنسيق مع مديرية التموين لإنشاء مراكز بيع متحركة بنطاق مراكز ومدن كرداسة والصف وأطفيح والعياط والواحات البحرية.

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