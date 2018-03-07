محافظ أسوان يجتمع برؤساء المراكز والقطاعات التنفيذية استعدادا للانتخابات

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا حضره حوالى 300 من رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى الهيئات والشركات والمديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية والأمنية، بجانب ممثلى المجتمع المدنى والقيادات الجامعية والدينية، بحضور السكرتير العام المساعد، استعدادا للانتخابات الرئاسية، بما يحقق مشاركة واسعة من الناخبين على مستوى محافظة أسوان.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن إعداد المعلومات الدقيقة وقاعدة البيانات الشاملة عن عدد المقار واللجان الإنتخابية والناخبين والتوزيع الجغرافى لها يعتبر نقطة الانطلاق نحو الإدارة الجيدة للانتخابات وتوفير مناخ ملائم وجيد لإدلاء المواطنين بأصواتهم، والتى ستحتاج إلى تحديد المسئوليات وتوزيع المهام على كافة الجهات المختصة مع المشاركة المجتمعية من المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، بالإضافة إلى ضرورة التدخل السريع لمواجهة أى خلل أو قصور يعوق سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مثل توفير سيارات لنقل الحالات الخاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن المقيمين فى المناطق النائية ومشروعات توشكى وشباب الخريجين فى وادى الصعايدة ووادى النقرة وقرى العون الغذائى.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع، إلى أهمية التوعية المستمرة من القيادات المختلفة كلاً فى نطاق محيط مجتمعه، وعمله لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات المقبلة، بجانب التأكيد على أهمية الحشد أمام اللجان الانتخابية، والذى يعتبر أحد معايير تحضر وتقدم الشعوب، وهو الذى يتطلب اليقظة والعمل على مواجهة دعاوى المغرضين وقوى الشر وعدم الانسياق وراء هذه الدعاوى التى تحاول التأثيرعلى الناخبين سلبيًا وإحداث حالة من التراخى، ما يعتبر خيانة لدم شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.