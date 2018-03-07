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الأربعاء، 07 مارس 2018 12:39 م
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مايا مرسى تستقبل رئيس "الوطنية للانتخابات" لمناقشة مشاركة المرأة فى التصويت

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:07 م
مايا مرسى تستقبل رئيس "الوطنية للانتخابات" لمناقشة مشاركة المرأة فى التصويت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة





كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل
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استقبلت منذ قليل، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، والمستشارة ريم هندى عضو الهيئة.
 
تأتى الزيارة لعقد لقاء فى مقر المجلس، يستهدف التعريف بدور الهيئة، ومناقشة خطتها لإدارة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومشاركة المرأة فيها، واستعراض جهود المجلس فى توعية المرأة المصرية وتحفيزها للمشاركة فى الانتخابات.
 

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