لجنة من وزارة التخطيط تتفقد منظومة الخدمات الحكومية بالداخلة

لجنة من وزارة التخطيط تتفقد منظومة الخدمات الحكومية بالداخلةالأربعاء، 07 مارس 2018 11:08 م
جانب من الزيارة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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زارت لجنة من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، مركز الداخلة لمتابعة التدريب على منظومة الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وضمنت اللجنة كلا من اللواء محمد عزى مدير المشروعات بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، والعميد إيهاب مصطفى مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، والمهندس محمد عبد المنعم مشرف مشروع تطوير منظومة الخدمات الحكومية.
وكان فى استقبال اللجنة كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، ومنصور عبد الوهاب مدير المركز التكنولوجى بمركز الداخلة، وقامت اللجنة بجولة تفقدية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز الداخلة، وأثنت على مستوى العاملين بالمركز التكنولوجى، والذين تم تدريبهم على العمل بمنظومة الخدمات الحكومية.
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