"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرها الثالث لدعم السيسي بدمياط غدا







دمياط عبده عبد البارى

أعلن المستشار محمد الماشطة منسق عام الحملة الرسمية لـ" كلنا معاك من أجل مصر" بدمياط عن تنظيم المؤتمر الشعبى الثالث، بمركز الزرقا، وذلك غدا الخميس.



واوضح الماشطة فى بيان له، أن المؤتمر سيعقد بمدرسة الجمهورية، بحضور عدد من النواب والشخصيات العامة.



وأكد الماشطة أن الحملة ستنظم 10 مؤتمرات جماهيرية، تم تنظيم مؤتمرين منهم، أحدهما بمدينة السرو، والثانى بمدينة كفر البطيخ.